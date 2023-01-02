Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.01 $/bbl +/- WTI 80.26 +1.86 Brent 85.91 +2.45

Дальнее зарубежье 02.01.2023 22:59

Новый глава МИД Израиля Коэн планирует поговорить по телефону с российским коллегой Лавровым 3 января

Вступивший в должность главы МИД Израиля Эли Коэн заявил в понедельник, что планирует позвонить министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает израильский МИД.

"Завтра меня ждут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, позже с другими министрами иностранных дел в Европе", - сказал Коэн во вступительной речи на церемонии инаугурации на посту.

Текст его выступления размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

"По теме России и Украины мы обязательно сделаем одно: мы будем меньше говорить публично", - добавил израильский министр.

Также Коэн заявил, что рассчитывает провести переговоры по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, они запланированы на 2 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИД, РОССИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Баку и Тель-Авив обсудили вопросы в связи с открытием посольства Азербайджана в Израиле Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сферах энергетики, военных технологий, туризма Сирия не должна превращаться в арену противостояния внешних игроков, контакты военных РФ и Израиля на этом треке будут продолжены - Лавров Главы МИД РФ и Израиля проведут переговоры в Москве Глава МИД Израиля Лапид отправился с визитом в ОАЭ Глава МИД Израиля посетит ОАЭ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az