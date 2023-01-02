Новый глава МИД Израиля Коэн планирует поговорить по телефону с российским коллегой Лавровым 3 января

Вступивший в должность главы МИД Израиля Эли Коэн заявил в понедельник, что планирует позвонить министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает израильский МИД.
"Завтра меня ждут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, позже с другими министрами иностранных дел в Европе", - сказал Коэн во вступительной речи на церемонии инаугурации на посту.
Текст его выступления размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
"По теме России и Украины мы обязательно сделаем одно: мы будем меньше говорить публично", - добавил израильский министр.
Также Коэн заявил, что рассчитывает провести переговоры по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, они запланированы на 2 января.
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