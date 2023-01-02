В Баку в результате взрыва бытового газа в многоэтажке скончался один человек, еще двое пострадали - МЧС

Один человек погиб и двое получили травмы в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Баку.

"Взрыв без пожара произошел в одной из квартир на 18-ом этаже восемнадцатиэтажного жилого здания, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. В результате взрыва, по предварительной информации, скончался один человек, двое получили ранения, квартире нанесен серьезный ущерб ", - говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, в настоящее время силами МЧС на месте происшествия проводятся соответствующие меры безопасности. На место происшествия прибыл замминистра чрезвычайных ситуаций генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Н.Аббасова