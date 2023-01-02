Ответственность за взрыв вблизи военного аэродрома в Кабуле взяла на себя ИГИЛ

Филиал запрещенной в РФ террористической группировки Исламское государство - Вилаят Хорасан взял на себя ответственность за взрыв вблизи военного аэродрома в Кабуле, произошедший в воскресенье, сообщает информационное агентство Aamaj News.
По данным агентства, террористы на подконтрольных им интернет-ресурсах опубликовали фото смертника, который осуществил атаку.
"Хорасанское отделение ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт у входа в военный аэродром в Кабуле и заявило, что в результате этого инцидента были убиты и ранены 50 боевиков движения "Талибан"", - говорится в сообщении.
Накануне официальный представитель МВД талибов Абдул Нафи Такур подтвердил афганским СМИ, что в результате взрыва вблизи кабульского аэродрома есть убитые и раненные, но не уточнил их число.
Он сообщил, что взрывное устройство сработало у первых ворот кабульского военного аэродрома.
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