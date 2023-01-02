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02.01.2023 20:25

Массовый сбой кассового оборудования произошел в белорусских торговых сетях и на АЗС


Массовый сбой кассового оборудования произошел в белорусских торговых сетях и на АЗС
Минск. 2 января. ИНТЕРФАКС - Белорусские торговые сети и АЗС в понедельник сообщают о невозможности работы из-за массового сбоя кассового оборудования.

Так, в сети АЗС "Белоруснефти" сообщили о "сбое фискальных чеков", из-за которого не работает около 50 заправок сети по всей территории республики.

О закрытии по техническим причинам в понедельник также сообщили другие компании, включая сеть торговых гипермаркетов "Материк" и торговую сеть "Евроопт", которая уточняет, что "некоторые магазины "Евроопт" могут временно не работать по причине технических неполадок у компании "Туссон", обслуживающей кассовые аппараты".

Сроки решения проблемы не называются.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ТОРГОВЛЯ, КАССЫ, СБОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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