Европарламент начал процесс срочного лишения двух депутатов иммунитета

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола запустила процесс лишения парламентского иммунитета двух депутатов после соответствующего запроса со стороны бельгийской прокуратуры, сообщается на сайте ЕП.

"Председатель Метсола запустила срочную процедуру по снятию иммунитета с двух членов Европарламента", - указано в сообщении.

При этом Метсола заявила, что "с самого начала Европарламент делал все, что в его силах, чтобы помочь расследованиям". "И мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности", - добавила глава ЕП.

Она поручила всем службам ЕП "отдать приоритет" процедуре лишения иммунитета и завершить ее к 13 февраля.

В сообщении не уточняется, о каких именно двух депутатах идет речь.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", которое ссылается на свои источники, фигурантами расследования являются итальянец Андреа Коццолино и бельгиец Марк Тарабелла.

В декабре европейские депутаты голосованием лишили другого депутата - Еву Кайли - полномочий заместителя председателя ЕП. Она является одним из четырех взятых под стражу подозреваемых, которым вменяют участие в преступной организации, отмывание денег и коррупцию.

Со ссылкой на судебный источник СМИ сообщали, что в ходе обыска в брюссельской квартире Кайли были обнаружены сумки со 150 тыс. евро. По утверждению адвокатов, она была не в курсе существования этих денег, которые якобы принадлежат ее спутнику, "предавшему ее доверие". Он также находится в предварительном заключении. Под арест на 48 часов был взят и отец подозреваемой, у которого в Брюсселе обнаружили чемодан, набитый банкнотами на сумму в 750 тыс. евро. В рамках следствия, которое проводят бельгийские власти, прошло 20 обысков 9 и 12 декабря, в том числе в помещениях Европейского парламента.