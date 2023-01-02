Начальники генштабов стран НАТО обсудят в Брюсселе 18-19 января войну в Украине

Высший военный орган НАТО - Военный комитет соберется в очном формате 18-19 января 2023 года в Брюсселе, сообщила в понедельник пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.
"Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальниках генеральных штабов позволит 32 начальникам штабов обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.
В нем отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, "чтобы представить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим альянсом".
Как объявлено, председательствовать на совещании будет глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи и верховного главнокомандующего ОВС по трансформации генерала Филиппа Лавиня.
В совещании, помимо начальников генштабов 30 государств-членов НАТО, примут участие их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции, сообщается в коммюнике штаб-квартиры альянса.
В нем отмечается, что основное внимание на совещании будет уделено продолжающейся военной операции России на Украине, а также ускорению реализации основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и программе развития вооруженных сил.
"Начальники вооруженных сил обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический альянс от всех вызовов сейчас и в будущем", - заявляют в Брюсселе.
"На первом заседании второго дня начальники штабов встретятся со своими оперативными партнерами по силам в Косово (KFOR) - Австрией, Арменией, Ирландией, Молдовой, Украиной, Финляндией, Швейцарией, Швецией", - говорится в сообщении НАТО.
Затем Военный комитет рассмотрит действия небоевой миссии НАТО по наращиванию потенциала в Ираке со своими партнерами - Австралией, Финляндией и Швецией.
"На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжение поддержки Украины со стороны НАТО", - сказано в коммюнике.
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