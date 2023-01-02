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СНГ 02.01.2023 21:45

Украинские силы обороны освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля – Залужный

Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% от всех оккупированных РФ территорий, сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Освобождение правобережной Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. км", - сообщил он в Telegram-канале.

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Тэги: УКРАИНА, РФ, ВОЙНА


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