Украинские силы обороны освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля – Залужный

Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% от всех оккупированных РФ территорий, сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Освобождение правобережной Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. км", - сообщил он в Telegram-канале.