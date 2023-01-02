Украина и РФ ведут бои за контроль над трассой Р66 на Кременную – разведка Великобритании

Российские и украинские силы в течение последних пяти дней, вероятно, вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная в Луганской области, сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованной в Твиттер Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в понедельник.
"Р66 является ключевым маршрутом снабжения северной части российского донбасского фронта из Белгородской области России. Его использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если Украине удастся обеспечить безопасность маршрута, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной", - говорится в сообщении.
Речь идет об участке трассы Р66 между городами Кременная и Сватово Луганской области. Оба города остаются под оккупацией, однако находятся недалеко от линии разграничения.
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