Нефть дешевеет, Brent торгуется около $85,5 за баррель

Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем прошлый, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии", - сказала она в интервью CBS.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9.00 стоили $85,51 за баррель, что на $0,4 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,44%) - до $79,91 за баррель.

По итогам 2022 года котировки Brent выросли примерно на 10%, WTI - на 7%.