Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.01 $/bbl +/- WTI 80.26 +1.86 Brent 85.91 +2.45

Макроэкономика 03.01.2023 10:11

Треть мировой экономики будет в рецессии в 2023 году - глава МВФ

Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она.

"Почему? Потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью, которое транслировалось в воскресенье на канале CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".

Даже в странах, экономика которых не будет снижаться, "сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию", добавила она.

По словам Георгиевой, в то время как США может в конечном итоге избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, которая сильно пострадала от конфликта в Украине. "Половина Евросоюза будет в рецессии", - отметила она.

"Впервые за 40 лет рост экономики Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, - сказала Георгиева. - До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет".

По ее мнению, для азиатских экономик сейчас "довольно напряженное" время.

"Когда я разговариваю с азиатскими лидерами, все они начинают с вопроса: что будет с Китаем? Вернется ли Китай к более высоким темпам роста?", - сказала она.

Георгиева ожидает, что КНР постепенно перейдет к "более высоким экономических показателям и завершит год с лучшими результатами", чем начинает.

МВФ прогнозирует, что мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, МВФ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг превысит 3% - ING S&P заявило о риске рецессии в Европе и США в случае затягивания конфликта в Украине Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 2,9% до 2,4% Moody`s ухудшило прогнозы роста ВВП G20 на 2022 и 2023гг Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике Инфляция в Канаде в апреле достигла рекорда за 31 год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az