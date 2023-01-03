Треть мировой экономики будет в рецессии в 2023 году - глава МВФ

Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она.
"Почему? Потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью, которое транслировалось в воскресенье на канале CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".
Даже в странах, экономика которых не будет снижаться, "сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию", добавила она.
По словам Георгиевой, в то время как США может в конечном итоге избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, которая сильно пострадала от конфликта в Украине. "Половина Евросоюза будет в рецессии", - отметила она.
"Впервые за 40 лет рост экономики Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, - сказала Георгиева. - До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет".
По ее мнению, для азиатских экономик сейчас "довольно напряженное" время.
"Когда я разговариваю с азиатскими лидерами, все они начинают с вопроса: что будет с Китаем? Вернется ли Китай к более высоким темпам роста?", - сказала она.
Георгиева ожидает, что КНР постепенно перейдет к "более высоким экономических показателям и завершит год с лучшими результатами", чем начинает.
МВФ прогнозирует, что мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.
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