Южная Корея вводит обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из Макао и Гонконга

Южная Корея потребует отрицательный результат теста на COVID-19 от прибывающих из Гонконга и Макао, сообщает "Ренхап".

Согласно корейскому агентству по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), начиная с субботы, жители Гонконга и Макао должны показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус перед посадкой на рейсы в Южную Корею.

Ранее, в понедельник, Сеул ввел требования обязательного тестирования на коронавирус для прибывающих из Китая.

Начиная с четверга, граждане Китая должны будут проходить ПЦР-тест в течение 48 часов до своего прибытия в Южную Корею или тест на антиген в течение 24 часов до своего прибытия.

Южная Корея активизирует антивирусные усилия на фоне опасений относительно распространения нового субварианта omicron.

Южная Корея следит за развитием событий, связанных с новым субвариантом omicron XBB 1.5, который в последнее время быстро распространяется по всему миру.

KDCA сообщила, что в стране впервые был обнаружен случай XBB 1.5 8 декабря, и на данный момент было выявлено в общей сложности 13 случаев.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Китайские власти с 8 января планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от подобных карантинных мероприятий при поездках между этим специальным административным районом и материковым Китаем.