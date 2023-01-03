Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний, включая Petrobras

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил указ своего предшественника Жаира Болсонару о приватизации восьми крупных госкомпаний, сообщает местный новостной портал G1.

В том числе он исключил из перечня госимущества, подлежащего продаже, нефтегазовую Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) и почтовую службу страны Correios.

Государственные банки и крупные нефтяные компании, такие как Petrobras, будут играть "ключевую роль" в новом экономическом цикле, сказал да Силва.

Привилегированные акции Petrobras упали в цене на 6,5% по итогам торгов в понедельник. В прошлом году они подешевели на 14%.

Бразильский фондовый индекс Bovespa в понедельник снизился на 3,1%. За 2022 год он увеличился почти на 5%.

Новый президент Бразилии да Силва принял присягу 1 января. Он избирается на этот пост уже третий раз.

Он руководил Бразилией с 2003 по 2010 год. В 2017 году да Силву приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины никогда не признавал, его адвокатам в итоге удалось обжаловать приговор. В 2021 году Верховный суд страны аннулировал его приговор, в результате чего он смог снова баллотироваться на выборах в прошлом году.