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Происшествия 03.01.2023 13:42

Пограничники Азербайджана в декабре задержали 73 нарушителя госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в декабре 2022 года задержали 73 человека за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.

Согласно данным ГПС, из 73 нарушителей госграницы 24 являются гражданами Азербайджана.

На контрольно-пропускных пунктах задержаны 43 человека с поддельными документами, а также 1 тыс. 577 человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате проведенных мер по борьбе с преступностью задержаны 300 человек, ранее объявленные в розыск. Кроме этого, также пресечены попытки выезда из страны 421 лица, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 27 лиц, которым запрещен въезд в страну.

«В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 319,676 кг наркотиков и 91,147 тыс. психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 7 млн 342 тыс. манатов, в том числе золотые украшения, табачные изделия, иностранную валюту и медицинские препараты», - подчеркивает служба.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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