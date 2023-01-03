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Регион 03.01.2023 14:28

Иран заявляет о продолжении переговоров по восстановлению СВПД

Иран всегда тесно и серьезно сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и в настоящее время продолжает это эффективное сотрудничество, передает во вторник агентство "Тасним" заявление замглавы МИД Ирана Али Багери.

"Как ответственный участник Договора о нераспространении ядерного оружия и член МАГАТЭ, а также как страна, обладающая ядерным потенциалом, знаниями и технологиями в этой области, Иран всегда серьезно и эффективно сотрудничал с МАГАТЭ, и в будущем это сотрудничество обязательно продолжится", - приводит агентство слова Багери.

Кроме того, Багери, являющийся главным переговорщиком от Ирана по теме ядерного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - заявил, что переговоры о возрождении сделки представляют собой непрерывный процесс. "Его методы время от времени могли меняться, но процесс продолжается", - сказал он.

В декабре 2022 года высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Иран в своей политике выбирает неверный путь, чреватый санкциями, но СВПД, по его мнению, надо восстанавливать.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, СВПД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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