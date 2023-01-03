Добыча сланцевого газа на крупнейшем месторождении КНР достигла рекорда в 2022г

Объем добычи на крупнейшем месторождении сланцевого газа в Китае Фулин (Fuling) достиг рекорда в 2022 году.
Производство составило около 7,2 млрд кубометров, что на 30,5 млн кубометров больше показателя за предыдущий год, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные оператора месторождения, который входит в группу Sinopec.
Несмотря на ввод в эксплуатацию новых скважин, на месторождении стремятся увеличить добычу природного газа из низкоэффективных скважин. Объем производства на более чем 650 старых скважинах составил 6,5 млрд кубометров, что на 3,7% больше объема 2021 года.
Месторождение Фулин расположено на юго-западе Китая. Оно было открыто в 2012 году, коммерческая добыча началась в марте 2014 года. Общие разведанные запасы месторождения составляют почти 900 млрд кубометров (34% всех запасов сланцевого газа в Китае).
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