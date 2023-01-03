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Цена на нефть

02.01 $/bbl +/- WTI 80.26 +1.86 Brent 85.91 +2.45

ТЭК 03.01.2023 16:57

Ирак в 2022г в 1,5 раза увеличил доход от экспорта нефти при росте поставок на 1,3%

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам прошлого года составил 3,320 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти республики.

По итогам 2021 года данный показатель составлял 3,277 млн б/с. Таким образом, за год он вырос на 1,3%.

Суммарный объем экспорта нефти из Ирака за 12 месяцев составил 1,209 млрд баррелей. Общий доход превысил $115 млрд, что на 52% больше показателя 2021 года - $75,65 млрд.

По итогам декабря поставки нефти из Ирака увеличились на 3,4% относительно ноября - до 103,28 млн баррелей. В частности, с нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке экспортировано 100,7 млн баррелей, с севера страны - месторождения Киркук через порт Джейхан - 2,23 млн баррелей.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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