Ирак в 2022г в 1,5 раза увеличил доход от экспорта нефти при росте поставок на 1,3%

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам прошлого года составил 3,320 млн б/с, говорится в сообщении министерства нефти республики.

По итогам 2021 года данный показатель составлял 3,277 млн б/с. Таким образом, за год он вырос на 1,3%.

Суммарный объем экспорта нефти из Ирака за 12 месяцев составил 1,209 млрд баррелей. Общий доход превысил $115 млрд, что на 52% больше показателя 2021 года - $75,65 млрд.

По итогам декабря поставки нефти из Ирака увеличились на 3,4% относительно ноября - до 103,28 млн баррелей. В частности, с нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке экспортировано 100,7 млн баррелей, с севера страны - месторождения Киркук через порт Джейхан - 2,23 млн баррелей.