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ТЭК 03.01.2023 17:50

Болгария подписала 13-летнее соглашение об импорте СПГ через приемные терминалы в Турции

Болгария подписала 13-летнее соглашение об импорте СПГ через приемные терминалы в Турции, сообщают СМИ двух стран.

По сообщению агентства Anadolu, речь идет о возможности поставок около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.

Документ подписали турецкая трубопроводная компания Botas и Bulgargaz. Газ будет поставляться по старому Трансбалканскому газопроводу, по которому до запуска "Турецкого потока" шли поставки российского газа через Болгарию в Турцию, детализирует болгарское издание Economic.

"Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез выразил уверенность в том, что шаги Анкары вносят вклад в обеспечение энергетической безопасности не только Болгарии, но и Европы в целом. Турецко-болгарское соглашение воспринимается в качестве важного шага на пути формирования в Турции газового хаба", - отмечает Anadolu.

Турция имеет диверсифицированный доступ к трубопроводному газу - из России, Ирана и Азербайджана, а также развитую систему импорта СПГ - в стране работает четыре приемных терминала (Aliaga LNG и Etki LNG в Измире, Marmara Ereglisi на побережье Мраморного моря, а также Ertugrul Gazi в провинции Хатай на юге страны). Резкий рост цены СПГ в 2022 году привел к сокращению его закупок Турцией и профициту мощностей по приему СПГ.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ, СПГ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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