Датский производитель насосов Grundfos продал подразделение в РФ местному менеджменту

Датский производитель насосного оборудования Grundfos сообщил о подписании соглашения с руководством российского подразделения о продаже двух своих "дочек" в России, сообщила компания.
Сделка позволяет новым владельцам вести не связанный с Grundfos бизнес в России и Белоруссии. Бренд Grundfos и другие права на интеллектуальную собственность Grundfos не являются частью сделки и останутся полностью в собственности Grundfos.
Соглашение подлежит одобрению соответствующими органами России, Дании и ЕС. Процесс утверждения сделки завершится к концу первого квартала 2023 года, ожидает Grundfos.
В начале марта концерн Grundfos приостановил свою деятельность в России, а в августе объявил о закрытии бизнеса в РФ и Белоруссии. Grundfos сообщал, что ведёт переговоры с российским менеджментом о передаче ему в управление российских компаний, а также о реструктуризации российского бизнеса. Связанные с этим единовременные расходы оценивались в 851 млн датских крон (более $113,5 млн).
Представительство Grundfos в РФ открылось в 1992 году, а в 2005 году - был введен в строй завод "Грундфос Истра" в Московской области по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).
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