Добыча нефти и газа на месторождении Тарим достигла рекордных 32 млн тонн в 2022г

Добыча нефти и газа на месторождении Тарим достигла рекордных 33,1 млн тонн нефтяного эквивалента в 2022 году, сообщает China National Petroleum Corp. (CNPC).

Это на 1,28 млн тонн н.э. превышает объем производства за предыдущий год.

Таким образом, компания по итогам шести лет подряд наращивает добычу на данном месторождении более чем на 1 млн тонн н.э., отмечает агентство "Синьхуа".

Таримское месторождение расположено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. За тридцать лет работы совокупная добыча углеводородов на нем превысила 470 млн тонн н.э.