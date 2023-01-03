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Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.33 Brent 82.10 -3.81

ТЭК 03.01.2023 23:36

Добыча нефти и газа на месторождении Тарим достигла рекордных 32 млн тонн в 2022г

Добыча нефти и газа на месторождении Тарим достигла рекордных 33,1 млн тонн нефтяного эквивалента в 2022 году, сообщает China National Petroleum Corp. (CNPC).

Это на 1,28 млн тонн н.э. превышает объем производства за предыдущий год.

Таким образом, компания по итогам шести лет подряд наращивает добычу на данном месторождении более чем на 1 млн тонн н.э., отмечает агентство "Синьхуа".

Таримское месторождение расположено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. За тридцать лет работы совокупная добыча углеводородов на нем превысила 470 млн тонн н.э.

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Тэги: КИТАЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ, CNPC, МЕСТОРОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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