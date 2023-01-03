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Дальнее зарубежье 03.01.2023 21:46

Инфляция в Германии в декабре замедлилась до 9,6%, ниже прогноза

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 9,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с 11,3% в ноябре и стали минимальными за последние четыре месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 10,2%, сообщило агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали 10,7%.

В помесячном выражении в декабре была зафиксирована дефляция в размере 1,2% после нулевого изменения цен в ноябре. Это самое сильное падение с января 2015 года.

Эксперты предполагали, что снижение составит 0,5%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре повысились на 8,6% в годовом выражении и снизились на 0,8% в помесячном. Ожидался подъем первого показателя на 9,1% и сокращение второго на 0,3%.

Продукты питания подорожали на 20,7% относительно декабря 2021 года (в ноябре рост цен составлял 21,1%), энергоносители - на 24,4% (38,7%).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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