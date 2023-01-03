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Здравоохранение 03.01.2023 19:10

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 462, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 19 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек.

От COVID-19 вылечились 816,054 тыс. (+93 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 400 человек.

За сутки медики провели 973 теста на коронавирус против 598 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 433 тыс. 695 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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