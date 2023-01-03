Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, превышает $700 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд ", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
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