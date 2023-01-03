Ущерб, нанесенный экономике Украины, в результате войны превышает $700 млрд

Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, превышает $700 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд ", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».