Залужный рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли изменения в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины, а также потребности Сил обороны.

"Сегодня провел первый в новом году телефонный разговор с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США. Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременной, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск", - написал Залужный в Telegram-канале.

Он также сообщил, что на Донецком направлении украинским силам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продлить контрнаступательные действия.

Залужный подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется.