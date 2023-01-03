Посол Азербайджана в Ташкенте обсудил с врио главы МИД Узбекистана график политических и экономических мероприятий

Врио главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял 3 января посла Азербайджана в Ташкенте Гусейна Гулиева.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Узбекистана, на встрече было отмечено, что благодаря регулярному и плодотворному диалогу на высшем уровне отношения стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами динамично развиваются по всем направлениям.

«Рассмотрен график запланированных мероприятий, в том числе очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном, а также следующего раунда политических консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран», - подчеркивает МИД Узбекистана.

Кроме этого, собеседниками подчеркнута важность принятия совместных мер по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в сферах автомобилестроения, нефтехимии, энергетики и сельского хозяйства.

Р.Ахмедов