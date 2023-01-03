Путин планирует в среду переговорить с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в среду, 4 января, планирует переговорить со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Во вторник Песков по просьбе "Интерфакса" подтвердил, что у Путина на среду запланирован разговор с Эрдоганом, о чем ранее заявил представитель турецкого лидера.
"Да, действительно", - сказал Песков.
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