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Регион 03.01.2023 22:38

Путин планирует в среду переговорить с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в среду, 4 января, планирует переговорить со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Во вторник Песков по просьбе "Интерфакса" подтвердил, что у Путина на среду запланирован разговор с Эрдоганом, о чем ранее заявил представитель турецкого лидера.

"Да, действительно", - сказал Песков.

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Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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