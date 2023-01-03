Президент Болгарии заявил о представлении в феврале проекта дополнительных поставок газа из Азербайджана в Европу

Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник, что проект дополнительных поставок азербайджанского природного газа в Европу будет представлен 3февраля в Баку на встрече министров энергетики стран-участниц проекта «Южный газовый коридор».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом Радев заявил 3 января, принимая в Софии министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.
«Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия», - сказал Радев, слова которого приводит «Болгарское национальное радио».
Со своей стороны, Донмез отметил возможности для расширения сотрудничества между Болгарией и Турцией: «Турция, учитывая ее географическое положение и имеющуюся в ее распоряжении инфраструктуру, готова оказать содействие в поставке газа, будь то из региона Каспийского моря, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья».
Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок составил 8,2 млрд кубометров. По итогам 2022 года объем поставок ожидается 11,3 млрд кубометров, на 2023 год – минимум 11,6 млрд кубометров. К 2027 году объемы поставок газа из Азербайджана в Европу должны достичь минимум 20 млрд кубометров.
Р.Ахмедов
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