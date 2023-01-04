Фондовые индексы Европы выросли во вторник 2-е торги подряд

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили повышением второй день подряд, в том числе благодаря позитивной статистике.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов во вторник увеличился на 1,2% и достиг 434,18 пункта.

Германский индикатор DAX повысился на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,4%, британский FTSE 100 - на 1,4%. Значение итальянского FTSE MIB выросло на 1,15%, испанского IBEX 35 - на 0,3%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 9,6% в годовом выражении, согласно предварительным данным статуправления страны. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 11,3% в ноябре и стали минимальными за последние четыре месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 10,7%.

В помесячном выражении в ФРГ в декабре была зафиксирована дефляция в размере 1,2% после нулевого изменения цен в ноябре. Это самое сильное падение с января 2015 года. Эксперты предполагали, что снижение составит всего 0,5%.

Количество безработных в Германии в декабре сократилось на 13 тыс. - до 2,52 млн человек, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем на 15 тыс., по данным Trading Economics. До этого число безработных увеличивалось по итогам шести месяцев подряд.

Между тем безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 5,5%. На этой отметке она находится уже пять месяцев подряд. Это говорит о том, что германский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на энергетический кризис и высокую инфляцию.

Лидерами подъема котировок среди компонентов Stoxx 600 выступили акции швейцарской сети аптек Zur Rose Group, цена которых подскочила на 14,6%.

Кроме того, существенно подорожали операторы сервисов доставки еды HelloFresh SE (+9,4%), Just Eat Takeaway.com N.V. (+5,5%) и Delivery Hero SE (+3,7%).

Помимо этого, поднялась стоимость бумаг нефтяных компаний BP Plc и Shell- примерно на 1,8%.

В Германии значительно прибавили в цене акции Adidas (+3,3%) и Siemens Energy (+2,7%).

Между тем лидером повышения на германском рынке стали бумаги Brenntag (+4,8%). Химическая компания сообщила о безрезультатном завершении переговоров о приобретении американского конкурента Univar Solutions. При этом Univar заявила о том, что продолжит контакты с другими потенциальными покупателями.

Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для акций GSK до "ниже рынка" с "нейтрально", а также прогнозную котировку до 13,5 фунта стерлингов с 16 фунтов. Тем не менее, бумаги британской фармацевтической компании подорожали на 0,9% - до 14,51 фунта.

Стоимость Inchcape Plc повысилась на 2,3%. Британский автомобильный дилер заявил, что по итогам 2022 года планирует получить доналоговую прибыль около верхней границы прогноза в 350-370 млн фунтов ($422-446 млн).