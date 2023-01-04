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Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.33 Brent 82.10 -3.81

ТЭК 04.01.2023 09:21

Цены на нефть продолжают опускаться после 4%-го падения накануне, Brent - $81,93 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся сомнения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае, где остается высокая заболеваемость COVID-19 после снятия основной части карантинных ограничений.

"Мы полагаем, что спрос на сырьевые товары в Китае останется слабым в первом квартале начавшегося года, учитывая продолжающийся спад в сфере недвижимости, новую волну заболеваемости COVID-19 и слабый экспортный спрос", - отмечает аналитик Capital Economics Кэролайн Бейн.

Тем временем, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабляются, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $81,93 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,81 (4,4%), до $82,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,35%), до $76,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $3,33 (4,2%), до $76,93 за баррель.

По итогам 2022 года Brent подорожала на 10,5%, WTI - на 6,7%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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