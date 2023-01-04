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Финансы 04.01.2023 11:46

Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, Япония падает

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, японский рынок, не работавший накануне в отличие от остальных, падает.

Трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

"Хотя Федрезерв планирует удерживать ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, рынки продолжают сопротивляться, по-прежнему рассчитывая на смягчение политики, - говорится в обзоре экспертов High-Frequency Economics Рубилы Фаруки и Джона Сильвии. - Мы не ждем от ФРС перехода к снижению ставки в этом году".

Протокол декабрьского заседания ФРС будет опубликован в среду в 23:00.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,3% в ходе первой для него сессии 2023 года. Лидерами падения являются акции фармацевтических компаний Takeda Pharmaceutical Co. (-1,7%) и Eisai Co. (-5,5%), а также бумаги производителя медицинского оборудования Olympus Corp. (-1,5%).

Стоимость бумаг Toyota Motor опустилась на 0,6%, Fast Retailing Co. - на 1,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,8% в ходе торгов. Акции Alibaba Health Information Technology подскочили в цене на 7,8%, Country Garden Services - на 8,9%, Hansoh Pharmaceutical - на 6,4%, Baidu Inc.- на 6,6%.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,1% на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в стране. Опубликованный накануне промышленный PMI в КНР, рассчитываемый Caixin, показал продолжающийся спад активности в секторе. Значение индекса в декабре опустилось до минимальных с сентября 49 пунктов с 49,4 пункта месяцем ранее.

Акции китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai теряют в цене 0,3% на торгах в Шанхае в среду, золотодобывающей компании Zijin Mining - 1,8%.

В то же время бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 2%, застройщиков Poly Developments и China Vanke - на 3,8% и 4,6% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 1,6%, южнокорейский KOSPI прибавляет 1,8%.

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Тэги: АЗИЯ, АКЦИИ, ТОРГИ


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