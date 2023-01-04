Инфляция во Франции неожиданно замедлилась в декабре до 6,7%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы роста замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения инфляции до 7,2%.

Потребительские цены в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они увеличились на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали их повышение на 0,3%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 5,9% в годовом выражении и уменьшились на 0,1% в помесячном. В ноябре их повышение составило 6,2% и 0,3% соответственно.

Стоимость продуктов питания во Франции в декабре выросла на 12,1%, как и месяцем ранее, подъем цен на энергоносители замедлился до 15,1% с 18,4%, на промышленные товары - ускорился до 4,6% с 4,4%. Услуги подорожали в прошлом месяце на 2,9% (3% в ноябре).