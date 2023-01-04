Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана - МИД

Интересы официального Еревана в искусственном нагнетании ситуации вокруг Лачинской дороги направлены на ввод в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, опубликованного в ответ на заявление МИД Армении.





“Очередное заявление МИДа Армении от 3 января 2023 г. относительно протестов на Лачинской дороге совершенно беспочвенно и направлено на то, чтобы ввести заблуждение международных партнеров и искусственное нагнетание ситуации. Неудивительно, что МИД Армении выступил с заявлением, полным искажений, по поводу протестов группы представителей гражданского общества Азербайджана против факта разграбления наших природных богатств. Армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории Азербайджана”, - говорится в заявлении.





В Баку еще раз подчеркнули, что все природные ресурсы, существующие на территории Азербайджана принадлежат только лишь Азербайджану, и каждое мнение, высказанное против протестов экоактивистов о незаконном их использовании, рассматривается как прямое нарушение норм и принципов международного права, таких как суверенитет и территориальная целостность Азербайджана, а также неуважение к конституции страны, что абсолютно неприемлемо.





В связи с этим в министерстве отметили, что призывы Армении направить на территорию Азербайджана какую-либо международную миссию расцениваются в Баку как очередная провокация против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и должны быть прекращены.





“Азербайджан еще раз призывает Армению соблюдать свои обязательства, вытекающие из международного права и Трехсторонней декларации, воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и прекратить агрессивные политические и военные провокации. Позиция Азербайджана по региональному миру, стабильности и развитию принципиальна и последовательна, эти шаги, основанные на международном праве и сложившейся международной практике, будут продолжены”, - отмечается в сообщении МИД.





Х.Насирзаде