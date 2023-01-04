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Религия 04.01.2023 14:48

Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества.

“В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования, представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия. Сегодня в нашей стране, которая признана одним из центров мультикультурализма в мире и внесла значительный вклад в развитие межцивилизационных отношений, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, все имеют равные права и свободы”, - отмечается в тексте поздравления президента.


“Сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций толерантности, сформировавшихся в нашем обществе на протяжении сотен лет, являются одними из приоритетных направлений нашей государственной политики. С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши соотечественники-христиане, как и другие национально-религиозные группы Азербайджана, сохраняя свои традиции и обычаи, язык и культуру, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг в грандиозном процессе развития и созидания, идущем в нашей республике”, - отметил президент в своем поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, РОЖДЕСТВО


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