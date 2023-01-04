Нефть ускорила падение, Brent подешевела до $80,2 за баррель

Падение цен на нефть ускорилось в среду на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 подешевели на $1,91 (2,33%) - до $80,19 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,76 (2,29%) - до $75,17 за баррель.
Накануне Brent упала в цене на 4,4%, WTI - на 4,2%.
Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса на нефть в мире со все возрастающим пессимизмом. В частности, участников рынка тревожат прогнозы рецессии в США и ситуация с коронавирусом в Китае, где сохраняется высокая заболеваемость после снятия основной части карантинных ограничений.
"Вероятно, экономическая активность и спрос на нефть в крупнейшем мировом импортере продолжат ослабляться по мере того, как страна учится жить с COVID-19, - отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - При этом экономические трудности испытывает не только Китай".
В то же время теплая погода, установившаяся на территории США и Европы, ослабляет опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке в зимний период, отмечает Bloomberg.
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