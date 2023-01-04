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ТЭК 04.01.2023 15:39

Газпром отмечает рост поставок в Китай свыше контрактных обязательств

Поставки российского газа в Китай только вышли на новый контрактный уровень, как вскоре превысили его, говорится в сообщении "Газпрома".

""Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем уже 1 и 3 января "Газпром"превысил этот уровень (3 января - на 0,45%)", - отмечается в сообщении.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC, напоминает российский концерн.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре прошлого года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд куб. метров, в 2023 году - 22 млрд куб. м.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, КИТАЙ, ПОСТАВКИ


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