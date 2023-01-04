Азиатские рынки акций в среду в основном выросли, исключением стала Япония

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в среду, исключением стал японский рынок, завершивший торги снижением.
Трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.
В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.
"Хотя Федрезерв планирует удерживать ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, рынки продолжают сопротивляться, по-прежнему рассчитывая на смягчение политики, - говорится в обзоре экспертов High-Frequency Economics Рубилы Фаруки и Джона Сильвии. - Мы не ждем от ФРС перехода к снижению ставки в этом году".
Протокол декабрьского заседания ФРС будет опубликован в среду в 23:00 .
Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,45% по итогам первой для него сессии 2023 года. Лидерами падения стали акции фармацевтических компаний Takeda Pharmaceutical Co.(-1,95%) и Eisai Co. (-6%), а также бумаги производителя медицинского оборудования Olympus Corp. (-1,45%).
Стоимость бумаг Toyota Motor опустилась на 0,74%, Fast Retailing Co. - на 1,2%.
Гонконгский индекс Hang Seng подскочила на 3,2% по итогам торгов. Поддержку рынку оказали новости о том, что власти КНР готовят дополнительные меры, чтобы помочь крупным девелоперам преодолеть нехватку ликвидности.
Агентство Bloomberg также сообщило со ссылкой на источники, что китайский регулятор вновь разрешил фондам прямых инвестиций привлекать средства на реализацию проектов в сфере жилой недвижимости.
Стоимость акций крупного китайского застройщика Country Garden Holdings (SPB: 2007) взлетела почти на 12% по итогам торгов в Гонконге, China Resources Land - на 3%.
Бумаги AlibabaHealth Information Technology подскочили в цене на 11,3%, Country Garden Services - на 11,7%, Hansoh Pharmaceutical - на 7,7%, Baidu Inc. - на 8,2%.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2% по итогам торгов благодаря подъему котировок акций девелоперов. Акции Poly Developments подорожали на 3,9%, China Vanke - на 4,6%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,7%.
Котировки акций южнокорейских чип-мейкеров подскочили на информации о том, что правительство страны намерено увеличить налоговые льготы для отрасли в 2023 году.
Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась на 4,3%, SK Hynix - на 7,1%.
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