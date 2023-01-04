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ТЭК 04.01.2023 17:15

В правительстве Франции не видят существенного риска отключений электричества

Угрозы отключений подачи электроэнергии во Франции, судя по всему, нет, заявил в среду представитель французского правительства Оливье Веран.

"Угроза отключения электроэнергии, судя по всему, теперь отсутствует", - приводят его слова парижские СМИ.

По словам Верана, к такому выводу в правительстве пришли "благодаря постепенному возобновлению работы наших АЭС, а также благодаря мягкой погоде. Также не следует забывать об усилиях властей, компаний и всех французов по экономии энергоресурсов".

При этом представитель правительства призвал сограждан продолжать экономно расходовать энергию.

В конце 2022 года власти Франции не исключали, что при определенном развитии событий некоторые объекты страны могут зимой столкнуться с временными отключениями электроэнергии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ОПТИМИЗМ


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