В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826,496 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 16 случаях заражения.





За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 008 человек.





От COVID-19 вылечились 816,149 тыс. (+95 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находятся 339 человек.





За сутки медики провели 965 тестов на коронавирус против 973 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 434,66 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде