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Транспорт и связь 04.01.2023 18:10

В IАТА критикуют идею ограничений для авиапассажиров из Китая

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) выступили против инициатив ряда стран по введению ограничений для авиапассажиров из Китая в связи со вспышкой COVID-19, сообщает в среду Associated Press.

"Разочаровывает подобное рефлекторное возрождение мер, которые в последние три года показали свою неэффективность", - цитирует агентство заявление главы ассоциации Уилли Уолша.

"Исследования, проведенные после появления варианта коронавируса "Омикрон", показали, что создание барьеров для передвижений никак не помогли пройти пик инфекций. В лучшем случае ограничения на несколько дней задерживали этот пик", - добавил он.

Подобные заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что в ЕС близки к согласованию общих мер в отношении авиапассажиров из Китая. Ограничения уже ввели, в частности, США и ряд стран Евросоюза. При этом общеевропейских мер пока нет.

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Тэги: КИТАЙ, АВИАСООБЩЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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