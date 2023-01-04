В IАТА критикуют идею ограничений для авиапассажиров из Китая

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) выступили против инициатив ряда стран по введению ограничений для авиапассажиров из Китая в связи со вспышкой COVID-19, сообщает в среду Associated Press.
"Разочаровывает подобное рефлекторное возрождение мер, которые в последние три года показали свою неэффективность", - цитирует агентство заявление главы ассоциации Уилли Уолша.
"Исследования, проведенные после появления варианта коронавируса "Омикрон", показали, что создание барьеров для передвижений никак не помогли пройти пик инфекций. В лучшем случае ограничения на несколько дней задерживали этот пик", - добавил он.
Подобные заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что в ЕС близки к согласованию общих мер в отношении авиапассажиров из Китая. Ограничения уже ввели, в частности, США и ряд стран Евросоюза. При этом общеевропейских мер пока нет.
Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Ташкенте обсудил с врио главы МИД Узбекистана график политических и экономических мероприятий
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Буданов считает, что самые «горячие» боевые действия будут в марте
Patriot будет развернут в Украине в ближайшие сроки - Кулеба
Министр обороны Турции высказался за активизацию совместного с РФ патрулирования севера Сирии
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают