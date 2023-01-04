Трамп призвал республиканцев забыть о разногласиях и утвердить Маккарти спикером Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп в среду выразил поддержку республиканцу Кевину Маккарти, ранее на этой неделе ставшему первым с 1923 года политиком партии большинства, не сумевшим в первом раунде голосования стать спикером Палаты представителей.

"Республиканцы, не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение... Маккарти будет хорошо работать. А может - даже отлично. Вот увидите!", - написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, во вторник вечером конгрессмены-республиканцы провели "ряд очень хороших переговоров" по кандидатуре Маккарти.

Республиканцы на промежуточных выборах осенью 2022 года отобрали у демократов большинство в Палате представителей. Конгресс нового созыва начал работу на этой неделе. Однако во вторник Маккарти не смог на голосованиях заручиться достаточной поддержкой для того, чтобы занять пост спикера Палаты представителей. Это - одна из самых значимых в политической системе США должностей. Причиной неудачи стали разногласия между Маккарти и 20 конгрессменами-республиканцами, не считающими его хорошим кандидатом. Речь идет в основном о представителях правого крыла партии, в частности, - о ряде видных сторонников Трампа.

Ожидается, что позже в среду в Палате представителей пройдет новая серия голосований по назначению спикера. До тех пор, пока конгрессмены не определятся с тем, кто займет эту должность, Палата представителей не сможет нормально функционировать.