В ЕС обсуждаются меры контроля за пассажирами из КНР, включая тесты ПЦР до вылета из страны

Пандемия COVID-19 не прекратилась, нужно продолжать координировать реакцию на нее стран ЕС, в частности в связи с развитием ситуации в Китае, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.
"Ввиду обстоятельств необходима предосторожность, нужно оставаться бдительными и иметь инструменты, позволяющие определять потенциальные риски и управлять ими", - сказал пресс-секретарь.
Он сообщил, что в среду данные вопросы после состоявшегося накануне заседания экспертного комитета ЕС по санитарной безопасности обсуждаются в рамках IPCR (инструментария по комплексному реагированию на политические кризисы) на уровне Совета ЕС под шведским председательством.
По словам Макфи, проект выводов совета, публикация которых ожидается по итогу, был подготовлен Еврокомиссией и предлагает серию мер, которые, как ожидается, предстоит реализовать государствам-членам. Среди них - меры личной гигиены, превентивные меры для пассажиров, в том числе ношение масок на авиарейсах из КНР; санитарное наблюдение за канализационными стоками самолетов, повышенное внимание к прибывающим из Китая, включая тесты на коронавирусную инфекцию.
"Мы предлагаем обсудить вопрос о предварительных тестах ПЦР пассажиров из Китая до вылета. И мы знаем, что подавляющее большинство государств-членов с этим согласно", - отметил представитель ЕК.
Он уточнил, что Еврокомиссия дала такие рекомендации, но решение за государствами-членами. Макфи не смог ответить на вопрос о мерах в отношении вылетающих из КНР транзитных пассажирах, объяснив, что это один из вопросов для обсуждения Советом ЕС.
Заместитель руководителя службы официальных представителей ЕК Дана Спинант в ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД КНР о намерении отреагировать на ограничения для пассажиров из Китая соответствующими контрмерами сказала: "Мы не комментируем это заявление официального представителя китайского министерства иностранных дел. Мы принимаем меры, которые считаем оправданными с учетом развития санитарной ситуации. Мы основываемся на дискуссии экспертов и ученых. Что же касается решения, вопрос обсуждается представителями государств-членов".
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