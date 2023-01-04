Цены на нефть падают более чем на 4%, Brent подешевела до $78,6 за баррель

Нефть падает вечером в среду на опасениях по поводу глобальной экономики и ситуации с коронавирусом в Китае.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 подешевели на $3,49 (4,25%) - до $78,61 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на $3,24 (4,21%) - до $73,69 за баррель.
Резкое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и других ведущих центробанков мира подпитывает страхи глобальной рецессии, пишет MarketWatch. Эти страхи давят на цены на нефть и на настроение рынка в целом.
"Мы по-прежнему ожидаем снижения цен на нефть в первом полугодии 2023 года, поскольку замедление экономической активности постепенно охватывает мировую экономику", - отметил старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.
Вероятно, ОПЕК+ снова поднимет вопрос о сокращении добычи, однако падающие темпы роста экономики окажут давление на спрос и могут стать испытанием на прочность для альянса, добавил он.
Также трейдеры оценивают перспективы ускорения роста ВВП Китая благодаря снятию антиковидных ограничений, одновременно испытывая тревогу по поводу роста случаев заражений COVID-19 в крупнейшем импортере нефти в мире.
"С одной стороны, власти Китая ослабляют политику сдерживания COVID. Однако число заражений растет, и ситуация может радикально измениться в любой момент", - написал старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.
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