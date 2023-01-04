Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.33 Brent 82.10 -3.81

Финансы 04.01.2023 21:12

Рынок акций Европы растет благодаря позитивным статданным

Европейские фондовые рынки продолжают расти в среду благодаря данным о замедлении инфляции во Франции и увеличении индексов деловой активности (PMI) в крупнейших странах региона.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 на 19:13 поднялся на 0,99% и составил 438,48 пункта.

Германский фондовый индекс DAX растет в ходе торгов на 1,66%, французский САС 40 - на 1,9%, британский FTSE 100 - на 0,16%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 1,5%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их ускорения до 7,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%.

Стоимость продуктов питания во Франции в декабре выросла на 12,1%, как и месяцем ранее, в то время как подъем цен на энергоносители замедлился до 15,1% с 18,4%.

Индекс потребительского доверия во Франции в прошлом месяце опустился до 82 пунктов с ноябрьских 83 пунктов, не оправдав консенсус-прогноз рынка в 84 пункта.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции в декабре увеличился до 49,1 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительное значение индекса оценивалось в 48 пункта. Несмотря на рост, индикатор остается ниже 50 пунктов, что говорит о продолжающемся, хотя и более медленном, спаде активности.

Сводный PMI в Германии в декабре подскочил до максимальных за шесть месяцев 49 пунктов с 46,3 пункта в ноябре, в Италии - до 49,9 пункта с 49,6 пункта, в Испании - до 49,9 пункта с 49,6 пункта.

В целом в еврозоне сводный PMI вырос в прошлом месяце до 49,3 пункта (предварительно - 48,8 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, индикатор сферы услуг - до 49,8 пункта (предварительно - 49,1 пункта) с 48,5 пункта в ноябре.

Сигналы замедления инфляции и спада деловой активности говорят в пользу ослабления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Также трейдеры в среду ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

Акции SAP прибавляют в цене 1,9% на торгах в среду, Siemens AG - 2,7%, Infineon Technologies - 3,2%. Также дорожают бумаги Munich Re (+4%) и Allianz SE (+2,9%).

В Британии среди лидеров роста находятся акции горнодобывающей компании Fresnillo (+7,3%) и онлайн-ритейлера Ocado Group PLC (+6,3%). В то же время дешевеют бумаги сырьевых компаний - Shell(-3,2%), BP (-3,3%), Glencore (-5,8%).

Котировки Air France-KLM выросли на 3,7% на слухах, что авиагруппа планирует разместить "зеленые" облигации на сумму не менее 300 млн евро. Вырученные от размещения средства будут использованы для погашения госкредита, выданного компании в мае 2020 года, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


Похожие новости


Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду на статданных и корпоративных новостях Фондовые рынки Европы завершили торги в среду ростом после выхода статданных Фондовые индексы Европы в основном снизились в ожидании решения Федрезерва Европейские фондовые рынки завершили торги в среду подъемом Рынки акций Европы снизились на данных об ускорении инфляции в еврозоне Фондовые индексы Европы завершили торги в среду в минусе шестую сессию подряд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az