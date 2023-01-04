Рынок акций Европы растет благодаря позитивным статданным

Европейские фондовые рынки продолжают расти в среду благодаря данным о замедлении инфляции во Франции и увеличении индексов деловой активности (PMI) в крупнейших странах региона.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 на 19:13 поднялся на 0,99% и составил 438,48 пункта.

Германский фондовый индекс DAX растет в ходе торгов на 1,66%, французский САС 40 - на 1,9%, британский FTSE 100 - на 0,16%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 1,5%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их ускорения до 7,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%.

Стоимость продуктов питания во Франции в декабре выросла на 12,1%, как и месяцем ранее, в то время как подъем цен на энергоносители замедлился до 15,1% с 18,4%.

Индекс потребительского доверия во Франции в прошлом месяце опустился до 82 пунктов с ноябрьских 83 пунктов, не оправдав консенсус-прогноз рынка в 84 пункта.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции в декабре увеличился до 49,1 пункта с 48,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительное значение индекса оценивалось в 48 пункта. Несмотря на рост, индикатор остается ниже 50 пунктов, что говорит о продолжающемся, хотя и более медленном, спаде активности.

Сводный PMI в Германии в декабре подскочил до максимальных за шесть месяцев 49 пунктов с 46,3 пункта в ноябре, в Италии - до 49,9 пункта с 49,6 пункта, в Испании - до 49,9 пункта с 49,6 пункта.

В целом в еврозоне сводный PMI вырос в прошлом месяце до 49,3 пункта (предварительно - 48,8 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, индикатор сферы услуг - до 49,8 пункта (предварительно - 49,1 пункта) с 48,5 пункта в ноябре.

Сигналы замедления инфляции и спада деловой активности говорят в пользу ослабления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Также трейдеры в среду ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

Акции SAP прибавляют в цене 1,9% на торгах в среду, Siemens AG - 2,7%, Infineon Technologies - 3,2%. Также дорожают бумаги Munich Re (+4%) и Allianz SE (+2,9%).

В Британии среди лидеров роста находятся акции горнодобывающей компании Fresnillo (+7,3%) и онлайн-ритейлера Ocado Group PLC (+6,3%). В то же время дешевеют бумаги сырьевых компаний - Shell(-3,2%), BP (-3,3%), Glencore (-5,8%).

Котировки Air France-KLM выросли на 3,7% на слухах, что авиагруппа планирует разместить "зеленые" облигации на сумму не менее 300 млн евро. Вырученные от размещения средства будут использованы для погашения госкредита, выданного компании в мае 2020 года, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.