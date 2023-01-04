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Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.33 Brent 82.10 -3.81

ТЭК 04.01.2023 20:25

Brent подорожает до $110 за баррель в 2023 году - UBS

Цены на нефть продолжат расти в 2023 году на фоне недостаточных инвестиций в добычу и восстановления экономики Китая и развивающихся стран, полагают эксперты швейцарского банка UBS Group AG.

Котировки Brent в конце этого года достигнут $110 за баррель, WTI - $107 за баррель, говорится в прогнозе банка.

Фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 торгуются в районе $78,80 за баррель, контракты на нефть WTI - около отметки в $73,80 за баррель.

"Мы ожидаем, что спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, причем совокупный спрос превысит рекордные 103 млн баррелей в сутки во второй половине 2023 года", - отмечается в отчете UBS. Львиная доля роста придется на развивающиеся экономики Азии.

Тем временем предложение нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2023 году повысится на 1,3 млн б/с, прогнозируют аналитики банка.

В России, как ожидается, добыча опустится ниже 9 млн б/с в течение этого года по сравнению с более 10 млн б/с в начале 2022 года. Еще более резкое падение добычи в РФ аналитики UBS называют в числе основных повышательных рисков для цен на нефть в 2023 году.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, UBS, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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