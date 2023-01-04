Представитель Борреля призвал избегать провокаций, нагнетающих израильско-палестинскую напряженность

В последние недели в израильско-палестинских отношениях наблюдается опасное наращивание напряженности, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Важно не подливать масла в огонь. Деэскалация должна быть ключевым словом", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать посещение накануне министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Иерусалиме, где располагается исламская святыня - мечеть Аль-Акса, что МИД Палестины расценил как намеренную провокацию.

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит на местах. Но также и за первыми шагами израильского правительства, с которым мы желаем сотрудничать на основе общих ценностей. Такое сотрудничество будет адаптироваться в зависимости от действий этого нового правительства", - продолжил Стано.

Он напомнил о важности сохранения статус-кво святых мест Иерусалима.

Представитель Борреля призвал "избегать любой провокации, разжигающей напряженность".