Представитель Борреля призвал избегать провокаций, нагнетающих израильско-палестинскую напряженность

В последние недели в израильско-палестинских отношениях наблюдается опасное наращивание напряженности, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Важно не подливать масла в огонь. Деэскалация должна быть ключевым словом", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать посещение накануне министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Иерусалиме, где располагается исламская святыня - мечеть Аль-Акса, что МИД Палестины расценил как намеренную провокацию.
"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит на местах. Но также и за первыми шагами израильского правительства, с которым мы желаем сотрудничать на основе общих ценностей. Такое сотрудничество будет адаптироваться в зависимости от действий этого нового правительства", - продолжил Стано.
Он напомнил о важности сохранения статус-кво святых мест Иерусалима.
Представитель Борреля призвал "избегать любой провокации, разжигающей напряженность".
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