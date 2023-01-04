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Бизнес и законодательство 04.01.2023 22:15

Власти Дубая отменили налог в 30% на продажу алкоголя

Власти Дубая в ОАЭ отменили налог в размере 30% на продажу алкоголя в целях развития бизнеса и туризма, сообщает портал The Medialine.

"Дубай с начала 2023 года отменил налог в 30% на алкоголь в целях стимулирования развития бизнеса и туризма в ОАЭ. Также власти эмирата отменили сбор за получение лицензии на покупку алкоголя, который ранее взимался с жителей Дубая-немусульман. Изменения вносятся в качестве эксперимента на год", - пишет издание.

Как отмечает портал, этот шаг был предпринят для того, чтобы сделать Дубай более привлекательным для туристов и жителей других стран. Между тем, с продажи алкоголя по-прежнему будет взиматься НДС в размере 5%.

"Дистрибьюторы алкоголя в Дубае Maritime and Mercantile International (MMI) и African & Eastern заявили, что планируют снизить цены в ближайшее время", - пишет The Medialine.

Прежде путешественники и иностранцы, проживающие в Дубае, приобретали алкоголь в других странах Персидского залива или ездили за ним в другой эмират. Немусульманские жители эмирата могли приобрести алкоголь только с 21 года, получив в полиции специальную лицензию на его покупку и хранение дома.

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Тэги: ОАЭ, ДУБАЙ, НАЛОГИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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