Patriot будет развернут в Украине в ближайшие сроки - Кулеба

Американская система Patriot прибудет в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в среду.
"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Пэтриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - заявил Кулеба.
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