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Дальнее зарубежье 04.01.2023 21:05

Patriot будет развернут в Украине в ближайшие сроки - Кулеба

Американская система Patriot прибудет в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в среду.

"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Пэтриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - заявил Кулеба.

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Тэги: УКРАИНА, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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