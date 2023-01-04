Буданов считает, что самые «горячие» боевые действия будут в марте

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ожидает, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими". Как рассказал Буданов в интервью ABC News, весной Украина планирует серьезный прорыв.

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