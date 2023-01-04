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СНГ 04.01.2023 21:18

Буданов считает, что самые «горячие» боевые действия будут в марте

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ожидает, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Как рассказал Буданов в интервью ABC News, весной Украина планирует серьезный прорыв.

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Тэги: БУДАНОВ, РОССИЯ, ВОЙНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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