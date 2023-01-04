Франция намерена передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел разговор с французским президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил с ним вопросы сотрудничества в процессе усиления украинской системы ПВО.

"Провел длительный и подробный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно текущей ситуации", - написал Зеленский в твиттере.

Глава государства сообщил, что в ходе разговора он поблагодарил Макрона "за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion, а также активизацию работы с партнерами в этом же направлении".

Украинский президент подчеркнул, что в ходе разговора собеседники также согласовали вопросы дальнейшего сотрудничество в процессе "существенного усиления" украинской системы ПВО и других оборонных возможностей.