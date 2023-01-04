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Дальнее зарубежье 04.01.2023 23:01

Франция намерена передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел разговор с французским президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил с ним вопросы сотрудничества в процессе усиления украинской системы ПВО.

"Провел длительный и подробный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно текущей ситуации", - написал Зеленский в твиттере.

Глава государства сообщил, что в ходе разговора он поблагодарил Макрона "за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion, а также активизацию работы с партнерами в этом же направлении".

Украинский президент подчеркнул, что в ходе разговора собеседники также согласовали вопросы дальнейшего сотрудничество в процессе "существенного усиления" украинской системы ПВО и других оборонных возможностей.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, МАКРОН, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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