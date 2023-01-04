Маккарти снова не смог стать спикером Палаты представителей США

Голосование за избрание спикером Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти завершилось неудачей в четвертый раз.
Он не набрал необходимой поддержки даже после призыва 45-го президента США Дональда Трампа к единству. Таким образом, голосование на выборах спикера Палаты представителей состоится пятый раз.
Сегодня, 4 января, Маккарти набрал 201 голос, поскольку 20 республиканцев проголосовали за представителя Байрона Дональдса, республиканца из Флориды, впервые избранного в 2020 году, и один республиканец отказался поддержать конкретного кандидата. После того как Маккарти снова потерпел неудачу, Палата представителей перешла к проведению пятого голосования. Все 212 демократов палаты проголосовали за своего представителя - Хакима Джеффриса.
Последний раз спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре в 1923 году. Тогда Палате представителей потребовалось девять туров голосования.
Отдел новостей
Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Ташкенте обсудил с врио главы МИД Узбекистана график политических и экономических мероприятий
Власти Дубая отменили налог в 30% на продажу алкоголя
Ситуация с запасами газа в хранилищах ЕС лучше, чем в 2016-2018гг - ЕК
В ЕС обсуждаются меры контроля за пассажирами из КНР, включая тесты ПЦР до вылета из страны
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают