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Дальнее зарубежье 04.01.2023 23:47

Маккарти снова не смог стать спикером Палаты представителей США

Голосование за избрание спикером Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти завершилось неудачей в четвертый раз.

Он не набрал необходимой поддержки даже после призыва 45-го президента США Дональда Трампа к единству. Таким образом, голосование на выборах спикера Палаты представителей состоится пятый раз.

Сегодня, 4 января, Маккарти набрал 201 голос, поскольку 20 республиканцев проголосовали за представителя Байрона Дональдса, республиканца из Флориды, впервые избранного в 2020 году, и один республиканец отказался поддержать конкретного кандидата. После того как Маккарти снова потерпел неудачу, Палата представителей перешла к проведению пятого голосования. Все 212 демократов палаты проголосовали за своего представителя - Хакима Джеффриса.

Последний раз спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре в 1923 году. Тогда Палате представителей потребовалось девять туров голосования.

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Тэги: США, МАККАРТИ

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