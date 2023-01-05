Попытка январского госпереворота в Казахстане готовилась на протяжении 2021 года - Генрокурор

В Казахстане события января 2022 года являлись попыткой государственного переворота, подготовка к которому скрытно планировались в течение всего предшествовавшего этому года, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов.
"Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути, была попытка госпереворота. (...) Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. (...) Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу", - сказал он на пленарном заседании мажилиса в четверг.
Асылов привел некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-руководителей Комитета нацбезопасности, которое расследовалось под грифом "совершенно секретно".
"Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде", - сказал он.
"Экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и превышении должностных полномочий. Еще одному бывшему заместителю (главы КНБ - ИФ-К) Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе", - сказал Генпрокурор.
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